Волгоградские пенсионеры в 2021 году стали богаче на 791 рубль

Общество 16.01.2022 10:48
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16.01.2022 10:48
В Волгоградской области средний размер пенсий составил в 2021 году 14901 рубль. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Росстате. По сравнению с 2020 годом пособия по старости увеличились на 791 рубль. Реальный размер пенсий в 2021 году вырос всего на 0,2% по сравнению с 2020 годом. При этом по данному показателю Волгоградская область заняла второе место в ЮФО – больше средние пенсии только в Севастополе (15203 рубля). В России же больше всего получают пенсионеры Камчатского края – 23317 рублей. Меньше всего пенсии у пожилых людей, проживающих в Дагестане – 11922 рубля.
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