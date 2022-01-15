Сотни цикламенов расцвели в волгоградском ботаническом саду





Массовое цветение цикламена началось в оранжереях волгоградского ботанического сада в Волжском. Как сообщили в облкомприроды, для встречи с весной здесь вырастили около 2 тысяч этого цветка из семейства Первоцветные.

В коллекции ботсада сегодня преобладает цикламен персидский с более крупным цветком и листьями. В общей сложности здесь насчитывается более 15 сортов и гибридов.





В сентябре прошлого года коллекция пополнилась новыми сортосериями и сортами. В результате селекционной работы сотрудников ботанического сада появились многочисленные гибриды цикламена различной окраски: от белого, розового и сиреневого до разных оттенков красного. Здесь есть цветы с махровыми и простыми цветками, крупные и миниатюрные, с бахромчатым краем. Цикламены будут радовать своим цветением вплоть до апреля. Увидеть все разнообразие цветка можно на прогулках по ботаническому саду в Волжском каждый вторник и четверг.

Фото Instagram волгоградского ботанического сада



