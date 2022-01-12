Общество

Минздрав РФ зафиксировал рост преждевременной смертности в Волгоградской области

Общество 12.01.2022 09:29
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12.01.2022 09:29


В Минздраве РФ назвали регионы с самым высоким показателем преждевременной смертности на основании исследования продолжительности жизни населения под названием «Потерянные годы жизни». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального ведомства, лидерами по потерянным годам жизни населения являются Чукотка (потеряно 7,76 года), Чечня (7,18), Ненецкий автономный округ (7,17), Тыва (7,16) и Оренбургская область (6,91). В Волгоградской области этот показатель составил 6,04 года. Для сравнения: в 2019 году жители региона потеряли в среднем 3,9 года жизни. 
Самая низкая преждевременная  смертность зафиксирована  в Ингушетии, Адыгее, Севастополе, Карачаево-Черкессии и Калининградской области. Например, в Ингушетии количество потерянных лет жителей  составило 3,5, в Адыгее – 4,5, в Севастополе – 4,6. 
Систему контроля продолжительности жизни населения  разработал Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава. Показатель "Потерянные годы жизни" был  введён Всемирной организацией здравоохранения.
Система позволяет оценить уровень преждевременной смертности населения, исходя из  предельной продолжительности жизни, которая к 2050 году должна вырасти до 92 лет по утверждению федеральных властей.
Главными причинами преждевременной смертности в России стали сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов пищеварения, онкология и COVID-19.

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