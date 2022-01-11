В Волгограде два автобусных маршрута усилили в час пик





Сегодня в первые утренние рейсы автобусы опорных маршрутов №25 и №55 вышли по откорректированному расписанию – теперь период усиленного выпуска подвижного состава на обе линии с учетом зафиксированной пиковой нагрузки продлен до 9.00. Основанием для увеличения количества рейсов стали итоги мониторинга, который накануне провел департамент городского хозяйства, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Так, на маршруте № 25 в период с 6.30 до 9.00 работает 21 единица подвижного состава, на 55-м - 19 единиц. Все это время интервал движения автобусов составляет менее 10 минут.

Мониторинг работы городского общественного транспорта ведется с 1 января и будет продолжен в прежнем формате: на ключевых остановках общественного транспорта во всех районах города специалисты поверяют выход подвижного состава и анализируют заполняемость салонов. Итоги наблюдения становятся основанием для внесения корректировок в работу того или иного направления, утверждают в мэрии.



