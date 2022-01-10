В Волгограде скорректируют расписание двух автобусов

Общество 10.01.2022 11:48
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10.01.2022 11:48
В Волгограде усилят автобусные маршруты №№25 м 55. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, такое решение принято на основании итогов мониторинга работы общественного транспорта, стартовавшего 1 января.
Напомним, на остановочных пунктах во всех районах Волгограда сотрудники департамента городского хозяйства проверяют соблюдение расписания и заполняемость салонов автобусного и электрического транспорта. Анализ ситуации показал, что, например, автобусный маршрут №2, подвижной состав которого увеличен в полтора раза, успешно справляется с возросшей нагрузкой, скопления пассажиров на остановочных площадках и повышенной загрузки автобусов не отмечено, утверждают в мэрии.
При этом наблюдатели зафиксировали необходимость еще большего усиления автобусных маршрутов №№ 25 и 55. В утренний час пик - с 6.30 до 8.00 – расписанием предусмотрен минимальный интервал между рейсами, однако анализ показал, что период максимального пассажиропотока продолжается и после данного часа, поэтому и пиковый выход транспорта необходимо продлить до 9.00.
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