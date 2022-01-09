Общество

Города и села в Волгоградской области погрязли в заледеневшей снежной каше

Общество 09.01.2022 16:29
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09.01.2022 16:29


Отвратительная работа коммунальных служб едва не стала причиной трагедии в городе Камышине: легковой автомобиль экстренной службы не смог проехать сквозь снежную кашу, в которой погряз двор дома №31 на улице Феоктистова. Сотрудникам, приехавшим на вызов 7 января, пришлось бросить транспорт и бегом добираться до горящей квартиры, рассказали ИА «Высота 102» жители дома-погорельца.
По словам камышан, с похолоданием снежная каша стала превращаться в ледяные глыбы и торосы, представляя еще большую опасность как для водителей, так и для пешеходов. «Проблема носит масштабный характер, – пояснили жители Камышина. – С конца прошлого года и по настоящее время дворы и расположенные в них проезды во всем городе не чистятся от слова совсем».

Горожане неоднократно звонили в МБУ «Благоустройство», где им обещали, что после расчистки проезжей части центральных улиц займутся и внутриквартальными проездами. Однако до дворов коммунальщики так и не добрались, как и до тротуаров на основных улицах, которые превратились в настоящий каток. По словам людей, проблема с расчисткой и обработкой пешеходных зон и внутриквартальных проездов тянется не первый год, и отправленные ранее письменные обращения в администрацию Камышина результатов так и не дали.

В снежной каше утопают дороги и в городе Котово, на что местные жители жалуются в социальных сетях. «Кто подскажет, когда будут чистить дороги на улице Гражданской?», – возмущены котовчане. Не видели ни разу за зиму снегоуборочную технику и жители улицы Мичурина, где после обильных снегопадов и температурных «качелей» снежная каша превратилась в ледяные торосы.

Полным провалом закончилась попытка коммунальщиков расчистить дороги в Креповском сельском поселении Урюпинского района. Местные жители опубликовали в социальных сетях видео, на котором водитель снегоуборочного трактора не справился с управлением и протаранил металлический забор частного дома. Впрочем, ситуация с уборкой снега не лучше и в районном центре. «Уважаемая администрация Урюпинска, когда кончится беспредел? В город страшно выехать, в какой проулок не сверни, страшно ехать. Когда начнут чистить дороги? Посёлок не почищен, центр Урюпинска в сугробах стоит», – обратилась к чиновникам в соцсетях жительница Урюпинска Оксана Иванова. Ярким примером бесхозяйственности урюпинских коммунальщиков стала улица Дачная, где снежная каша превратилась в ледяные глыбы, как и в других городах и селах Волгоградской области.
Фото: жители Камышина; сообщества kotovo_live и Интересный Урюпинск, ВКонтакте.

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