Изменился график движения пригородных поездов в Волгоградской области

Общество 01.01.2022 10:22
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01.01.2022 10:22
Пригородные поезда в Волгоградской области в период новогодних праздников будут курсировать по расписанию выходного дня. Приволжская железная дорога обращает внимание, что в некоторые праздничные дни из расписания будут выведены пригородные поезда, курсирующие по маршрутам:
Волгоград-1 – Качалино и Качалино – Петров Вал (3, 7 января);
Петров Вал – Качалино и Качалино – Волгоград-1 (1, 4, 8 января);
Волгоград -1 – Кривомузгинский и обратно (3, 4, 5, 6 января);
Волгоград-1 – Ложки и обратно, а также Арчеда – Алексиково (7 января);
Алексиково – Урюпино и обратно, а также Алексиково – Арчеда (1, 8 января);
Волгоград-1 – Суровикино и обратно (с 1 по 9 января).
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