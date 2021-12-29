Волонтеры РУСАЛа воплощают в жизнь новогодние желания





С приближением Нового года всем хочется чего-то волшебного, доброго и светлого. Чтобы помочь воплотить эти желания в жизнь, РУСАЛ уже несколько лет проводит благотворительный «Новогодний марафон. Верим в чудо, творим чудо».

И в этом году в течение трёх недель 61 команда добровольцев – работников предприятий компании – совершала добрые дела в подшефных социальных учреждениях. Их организаторы акции выбрали заранее: это детские дома и дома престарелых, реабилитационные центры для детей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, больницы и диспансеры. Проводимые в рамках Новогоднего марафона мероприятия поднимают корпоративный дух и выполняют важную социальную функцию. Такой подход к деятельности компании заложил в свое время ее основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. За 10 лет участниками проекта стали более 22 000 волонтеров, которые своими силами провели 5730 благотворительных мероприятий.

В Волгограде в «Новогоднем марафоне» принимали участие 5 команд промплощадки Волгоградского алюминиевого завода, каждая из которых выполнила по два задания в подшефном учреждении.

Участники команды «Полосатый отряд» работали с Волгоградским областным реабилитационным центром «Вдохновение». Волонтеры отремонтировали кухню, покрасили стены и оформили ее цветными интерьерными наклейками. А уже в преддверии Нового года они поздравили подопечных центра с наступающим праздником в образе Деда Мороза и Снегурочки и вручили подарки, которые приобрели на собранные заводчанами средства. Каждому из ребят достался индивидуально подобранный подарок с учетом его интересов и увлечений.





Волонтёры команды «Доброе сердце» устроили воспитанникам школы-интерната Краснооктябрьского района спортивные соревнования, а также провели новогоднее представление-квест, перевоплотившись в сказочных персонажей. Участники подарили всем сладкие подарки, порадовали ростовой куклой – большим добродушным медведем, от которого у ребят захватило дух.

Активисты команды «Созвездие добра» обновили баскетбольные щиты на уличной площадке Дубовской школы-интернат и организовали для воспитанников игру лазертаг на средства, собранные в дирекции электролизного производства. А к Новому году команда подарила своим юным подшефным мягкие игрушки и сладкие подарки от имени Деда Мороза.





Добровольцы команды «Благое дело» организовали для пожилых людей, проживающих в Волгоградском областном геронтологическом центре, концерт с участием Натальи Долгалевой - солистки Волгоградской филармонии. Для создания праздничной атмосферы поставили и нарядили новогоднюю елку во дворе учреждения. При этом позаботились и об экологии: подаренный измельчитель позволит проживающим в этом учреждении перерабатывать не только сосновые, но и другие спиленные ветки с прилегающей территории.

Участники команды «Ёлки-шихтовки» сделали ремонт и расписали стены в кабинете реабилитационного отделения Тракторозаводского центра социального обслуживания населения. Вместе с сотрудниками центра они написали сценарий новогоднего праздника и стали его непосредственными участниками в образах сказочных персонажей. Воспитанники центра отгадывали загадки и собирали пазлы для того, чтобы найти спрятанные в сказочном лесу шахматы, с помощью которых был проведен настоящий турнир. Участники и победители получили медали и сладкие подарки.





26 января в режиме телемоста состоялось подведение итогов. Лучшая волгоградская команда – Полосатый отряд, заработав наибольшее количество баллов, получила возможность установить объект инфраструктуры на территории реабилитационного центра «Вдохновение» на сумму 200 тысяч рублей.

«Каждый год благодаря волонтерским начинаниям сотрудников предприятия жизнь сотен людей становится чуточку лучше. Наша компания не просто выбрала правильный и социально значимый вектор развития волонтерства, но и сделала его доброй традицией», - отметил генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев.

«Новогодний марафон РУСАЛа прошёл в десятый раз. За прошедшие три недели наши корпоративные волонтёры организовали 130 благотворительных событий, а количество подаренных улыбок, хорошее настроение и веру в добро невозможно подсчитать и измерить. Именно поэтому в Новогоднем марафоне нет проигравших, и мы благодарим каждую команду за участие и отзывчивость. Все инициативы финалистов с готовностью поддержим в 2022 году», – сказал директор Департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа Рустам Закиев.



