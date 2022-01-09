Год потерь: волгоградцы, которые останутся в нашей памяти

2021-й год был наполнен не только позитивными достижениями, но и трагическими событиями. Мы теряли родных и близких, добрых и достойных людей. Имена многих из них хорошо известны волгоградцам. Они ушли, не победив коронавирус, возраст, болезни, аварии. Среди ушедших немало врачей, которые самоотверженно работали, спасая жизни людей. Но себя спасти не смогли. Многие из нас знали их, общались, дружили... Светлая память всем, кого сегодня с нами уже нет.





Раиса Скрынникова, много лет возглавлявшая волгоградское региональное отделение Российского детского фонда, ушла в начале января 2021 года на 80-м году жизни. Она пережила своего мужа, с которым провела в согласии и любви более полувека, всего на месяц. Остановилось сердце. Раису Кузьминичну называли педагогом от бога. Свою жизнь она посвятила детям и помогала абсолютно всем, кто обращался к ней за помощью. Почетный гражданин Волгоградской области, член Общественной палаты региона, ветеран труда, ее работа во благо волгоградцев была отмечена многими государственными наградами, а сами волгоградцы отвечали ей огромным уважением и любовью.

Фронтовик Максим Загорулько умер 2 февраля, в день 78-летия годовщины празднования победы в Сталинградской битве. Он и родился тоже в особенный для Сталинграда-Волгограда день - 23 августа, когда город в 1942 году подвергся первой массированной бомбардировке фашистами. Защитник Сталинграда, Почетный гражданин города-героя Волгограда и Волгоградской области, ученый, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Максим Матвеевич известен далеко за пределами нашего региона. Его имя высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы, его жизненному пути посвящены страницы книг «Почетные граждане. Время. Герои. Судьбы» и «Максим Загорулько. Солдат, ученый, сталинградец». Он был первым ректором Волгоградского госуниверситета, свою жизнь он посвятил изучению Сталинградской битвы и участию в патриотическом воспитании молодого поколения. Именно Максим Матвеевич является создателем энциклопедии «Сталинградская битва». Его отличали искрометный юмор, оптимизм, бесконечно доброе отношение к людям. Теперь новая улица в Советском районе Волгограда носит имя этого замечательного человека.

Настоящим солдатом оставался до последних своих дней участник Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны подполковник в отставке Хамзя Ибрагимович Гафуров. Он ушел на фронт в 1942 году, в составе 10-й дивизии НКВД защищал от врага Сталинград. «Это великий город на Волге»,- любил он повторять. И на заслуженном отдыхе солдат Гафуров оставался в строю, рассказывая молодежи о великой битве, оставившей в его жизни и судьбе незабываемый след, как и в судьбе нашего народа. За боевые заслуги Хамзя Ибрагимович награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Кадетский полицейский класс лицея №6 Ворошиловского района Волгограда носит его имя.

Известный журналист, собственный корреспондент ТАСС по Волгоградской области Игорь Каленич был большим другом коллектива «Высоты 102». Этот жизнерадостный, добрый, искренний, светлый человек всегда излучал позитив и в любых ситуациях, даже самых непростых, оставался оптимистом. «Он был большим профессионалом, его материалы, репортажи о жизни региона всегда были яркими, запоминающимися, цитировались в федеральных и региональных СМИ. В своих публикациях он всегда уделял особое внимание теме Великой Отечественной войны, социально-экономическому развитию региона, стараясь раскрыть все нюансы. Его труд был отмечен наградами и благодарностями регионального и федерального уровней», – отметили в ТАСС. Игорю Каленичу было 57 лет, он скончался после продолжительной болезни.

Страшное ДТП в Ставропольском крае унесло жизни пяти юных баскетболисток из волгоградской школы олимпийского резерва №2, когда они ехали на соревнования в Черкесск. Их возраст - всего 12-13 лет. Министр спорта России Олег Матыцин, Российская федерация баскетбола выразили соболезнования родным и близким погибших в аварии. Горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты безраздельна. Уголовное дело по факту гибели волгоградских детей под Ставрополем расследуют в главном управлении СК.

Педагог, хормейстер, руководитель известных творческих коллективов Котовского дома культуры Олег Костенко навсегда останется примером трудолюбия, увлеченности любимым делом, настойчивости и упорства в достижении целей. Он умер от последствий коронавируса в 53 года. Эстрадные ансамбли «Адрес детства», «Частный визит», которыми он руководил, достойно защищали честь района и области на всероссийских и международных фестивалях. «Олег Владимирович воспитал не одно поколение талантливых певцов, прививал котовским девчонкам и мальчишкам любовь к прекрасному. Он был благородным и порядочным человеком...», - говорится в некрологе администрации Котовского района.

Настоящим шоком для волгоградцев стала смерть заведующей отделением лечебной физкультуры ГУЗ «ГКБСМП №25» Аллы Статун. «До последнего она оставалась на посту, консультировала и помогала больным в восстановлении здоровья после тяжелых травм и заболеваний, в том числе с постковидным синдромом, но сама заразилась ковидом. Болезнь оказалась безжалостной. Это безграничное горе, невосполнимая утрата», - говорят коллеги Аллы Статун.

Реаниматолог-анастезиолог отделения реанимации и интенсивной терапии волгоградской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 Виолетта Вечерова тоже спасла сотни жизни пациентов, вернув их к жизни, к своим любимым и родным. Она и сама была любящей мамой, женой, дочерью, отзывчивым, жизнерадостным человеком. Но вот так распорядилась судьба: она скончалась, не дожив до пятидесяти лет. Коллеги до сих пор не могут смириться с такой утратой.

До сих пор невозможно поверить и в смерть 26-летнего врача-невролога больницы №25 Александра Дария. Он умер от хронического заболевания. Для родных и друзей его уход стал настоящей трагедией. Коллеги вспоминают о нем как о человеке, который всегда готов был прийти на помощь. Александр окончил Волгоградский медуниверситет, в 2021 году пришел работать в клиническую больницу скорой медицинской помощи №25. Светлый, добрый, сердечный человек.

Семью Забазновых в Михайловке знали очень многие. Федор Забазнов - бывший начальник отдела полиции Михайловского района. Татьяна Забазнова - председатель Михайловской городской думы, руководитель Себряковского филиала ВолгТУ. Это была дружная, образцовая семья. Врачи сражались за их жизни до последнего, но победить коронавирус супруги так и не смогли.

Владимир Макаров, главный врач Урюпинской ЦРБ, проработал в системе здравоохранения почти 30 лет. Грамотный и преданный своему делу руководитель, высококвалифицированный специалист, справедливый и отзывчивый. Он скончался скоропостижно, от инсульта. Ему было 54 года. «На Урюпинскую ЦРБ с начала пандемии легла тяжелая нагрузка по лечению коронавирусных больных не только из этого района, но и из близлежащих муниципалитетов. Нам всем было тяжело, но Владимиру Геннадьевичу – вдвойне. Он просто надорвался», - говорят коллеги доктора, которым очень тяжело от этой потери.

Скоропостижно скончался на 57-ом году жизни и председатель Даниловского районного суда Волгоградской области Сергей Семернин. После окончания юридического вуза он поступил на службу в органы внутренних дел и прошел путь от рядового сотрудника до старшего дознавателя ОВД Даниловского района. Указом Президента РФ был назначен судьей Даниловского районного суда Волгоградской области, затем заместителем председателя Фроловского городского суда Волгоградской области. В декабре 2016 года Сергей Валентинович вновь вернулся на свою малую родину в должности председателя Даниловского районного суда. За месяц до смерти за многолетний добросовестный труд был награждён грамотой Совета судей Российской Федерации.

Сергей Засядкин писал сказки, миниатюры, рассказы, прозу и фантастику, детские книги. В числе его произведений - «Донские сказки», «Дважды в одну воду не войдешь», «Путешествие во времени», «Домовой», «Сказка про Мать-Землю», «Скрипач» и многие другие. Он был главным редактором журнала «Губернские вести. Волгоград» и членом Союза журналистов России. Лауреат Всероссийских конкурсов СМИ «Слава России» и «Патриот России», писатель умер от последствий коронавируса на 60-ом году жизни.

Волгоградский фотограф Григорий Галицын скончался из-за проблем с сердцем. Он сотрудничал с фотографами из различных европейских стран. В последнее время жил в деревне под Волгоградом и занимался разведением свиней. До своего 64-летия он не дожил трех недель.

Ветеран вооруженных сил, выпускник Качинского училища, кавалер ордена Красной Звезды Сергей Леонов долгое время отвечал в футбольном клубе «Ротор» за безопасность и работу с болельщиками. Во время похорон близкого человека у него случился инсульт, реанимационные действия не принесли результата. Ему было 67 лет.

В бесконечной любви Заслуженному тренеру Российской Федерации по легкой атлетике Евгению Загорулько призналась олимпийская чемпионка Елена Слесаренко, у которого она тренировалась. Настоящий тренер, настоящий человек, он всегда находил нужные слова своим спортсменам-воспитанникам. Евгений Петрович умер от последствий коронавируса и навсегда остался в сердце не только Елены Слесаренко, но и многих других волгоградских спорстменов.

Скоропостижно скончался заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения хирург Владимир Иванович Фролов. Грамотный и ответственный руководитель, замечательный человек, он пользовался заслуженным уважением коллег и жителей Еланского района. Владимир Иванович много лет возглавлял Еланскую ЦРБ, был награжден Орденом Святого Луки.

В 2021 году волгоградцы простились с заслуженным врачом РФ Дмитрием Ивановичем Макаровым - первым главным врачом поликлиники №30, блестящим профессионалом, более 40 лет посвятившим медицине. Дмитрий Иванович награжден медалью Ушакова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ на морских театрах военных действий.

Врача-невролога Николая Пасечника называли народным доктором. Он долгие годы возглавлял больницу №18. Под его руководством выросло не одно поколение прекрасных врачей - он был мудрым наставником и примером преданности своей профессии, которой отдал более 30 лет. Заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения – главные звания в его долгой и успешной трудовой карьере. А для жителей Волгограда он навсегда останется в памяти ярким, открытым, жизнерадостным человеком, ценившим людей и жизнь.

Светлая память.