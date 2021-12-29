Общество

Губернатор Волгоградской области проехал в метель по московской трассе

Общество 29.12.2021 10:55
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29.12.2021 10:55


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по пути в Михайловку, где он намерен сегодня провести встречи с активом и проинспектировать работу объектов благоустройства, оценил работу дорожных служб по расчистке и обработке трасс. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, губернатор отметил, что в области полностью обеспечено беспрепятственное движение по всей опорной сети дорог. «Особая нагрузка на севере Волгоградской области, но тем не менее, дорожные службы справляются с теми проблемами, которые возникают в связи с обильными осадками. Силы и средства приведены в полную готовность, при необходимости количество техники будет увеличено, в зависимости от ситуации», – отметил Андрей Бочаров.
Напомним, накануне в регионе начался сильный снегопад, в результате, как сообщали в ГУ МВД по Волгоградской области, проезд по некоторым трассам оказался затруднен. 
На трассах областного и подчинения и участках федеральных трасс к работам по расчистке привлекли 320 единиц техники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, трактора. Наибольшее количество спецмашин задействовали на южных и северо-западных направлениях, проезд по всем направлениям обеспечен, автобусное сообщение выполняется согласно утвержденному расписанию. В настоящее время активные работы по расчистке автомагистралей продолжаются в Чернышковском, Серафимовичском и Суровикинском районах области. 
В случае необходимости для уборки снега и обработки дорожного покрытия противогололедными материалами может быть задействовано более 505 единиц техники на региональных трассах и более 200 — на федеральных, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, заверили в администрации региона.

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