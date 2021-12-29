Общество 29.12.2021 10:55
0
29.12.2021 10:55
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по пути в Михайловку, где он намерен сегодня провести встречи с активом и проинспектировать работу объектов благоустройства, оценил работу дорожных служб по расчистке и обработке трасс. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, губернатор отметил, что в области полностью обеспечено беспрепятственное движение по всей опорной сети дорог. «Особая нагрузка на севере Волгоградской области, но тем не менее, дорожные службы справляются с теми проблемами, которые возникают в связи с обильными осадками. Силы и средства приведены в полную готовность, при необходимости количество техники будет увеличено, в зависимости от ситуации», – отметил Андрей Бочаров.
Напомним, накануне в регионе начался сильный снегопад, в результате, как сообщали в ГУ МВД по Волгоградской области, проезд по некоторым трассам оказался затруднен.
На трассах областного и подчинения и участках федеральных трасс к работам по расчистке привлекли 320 единиц техники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, трактора. Наибольшее количество спецмашин задействовали на южных и северо-западных направлениях, проезд по всем направлениям обеспечен, автобусное сообщение выполняется согласно утвержденному расписанию. В настоящее время активные работы по расчистке автомагистралей продолжаются в Чернышковском, Серафимовичском и Суровикинском районах области.
В случае необходимости для уборки снега и обработки дорожного покрытия противогололедными материалами может быть задействовано более 505 единиц техники на региональных трассах и более 200 — на федеральных, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, заверили в администрации региона.
Реклама
В Волгограде вспомнили жертв теракта на железнодорожном вокзале29.12.2021 16:13
Общество 29.12.2021 16:13
Налоговики исполнили заветные мечты 10 детей из Волгоградской области29.12.2021 15:04
Общество 29.12.2021 15:04
Пятиэтажку в Волгограде пятые сутки заливает кипятком (ВИДЕО)29.12.2021 14:45
Общество 29.12.2021 14:45
В развитие Михайловки Волгоградской области вложат более 2 млрд рублей29.12.2021 14:31
Общество 29.12.2021 14:31
На трассе под Волгоградом образовалась 7-километровая пробка (ВИДЕО)29.12.2021 12:18
Общество 29.12.2021 12:18
В Волгограде вычислили самозванца в сети ювелирных магазинов29.12.2021 10:49
Общество 29.12.2021 10:49
«Смех и радость»: Дед Мороз принес праздник детям во дворах Волгограда29.12.2021 10:24
Общество 29.12.2021 10:24
В Волгограде пробки достигли 10 баллов29.12.2021 08:48
Общество 29.12.2021 08:48
В новогоднюю ночь в Волгоградской области пойдет мокрый снег29.12.2021 08:42
Общество 29.12.2021 08:42
Транспортный коллапс: Волгоград и федеральные трассы парализовало снегопадом29.12.2021 08:07
Общество 29.12.2021 08:07
Жители Михайловки Волгоградской области попросили Путина спасти онкодиспансер28.12.2021 20:37
Общество 28.12.2021 20:37
Волгоград парализовали предновогодние 9-балльные пробки28.12.2021 19:10
Общество 28.12.2021 19:10
Полсотни брошенных сетей достали из Цимлянского водохранилища в Волгоградской области28.12.2021 18:01
Общество 28.12.2021 18:01
Визит волгоградцев в Роспотребнадзор закончился вызовом полиции28.12.2021 17:30
Общество 28.12.2021 17:30
В Волгограде открыли бюст выдающемуся полководцу28.12.2021 17:25
Общество 28.12.2021 17:25
Реклама