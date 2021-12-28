Комитет строительства Волгоградской области обрел председателя

Общество 28.12.2021 17:16
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28.12.2021 17:16
Сегодня в должности председателя комитета строительства Волгоградской области утвержден Евгений Панкин, который временно исполнял обязанности руководителя этого ведомства.
До этого Панкин возглавлял инспекцию государственного строительного надзора Волгоградской области.
Напомним, кадровые перестановки в администрации региона произошли 9 декабря. Бывший председатель комитета строительства Волгоградской области Юрий Седов ушел на повышение заместителем губернатора Волгоградской области. Евгения Панкина назначили временно исполнять полномочия руководителя облкомстроительства.
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