Общество

Комитет строительства Волгоградской области обрел председателя

Общество 28.12.2021 17:16
0
28.12.2021 17:16


Сегодня в должности председателя комитета строительства Волгоградской области утвержден Евгений Панкин, который временно исполнял обязанности руководителя этого ведомства.
До этого Панкин возглавлял инспекцию государственного строительного надзора Волгоградской области.
Напомним, кадровые перестановки в администрации региона произошли 9 декабря. Бывший председатель комитета строительства Волгоградской области Юрий Седов ушел на повышение заместителем губернатора Волгоградской области. Евгения Панкина назначили временно исполнять полномочия руководителя облкомстроительства.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Общество
28.12.2021 20:37
Общество 28.12.2021 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2021 19:10
Общество 28.12.2021 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2021 18:01
Общество 28.12.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2021 17:30
Общество 28.12.2021 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2021 17:25
Общество 28.12.2021 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2021 14:41
Общество 28.12.2021 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2021 13:00
Общество 28.12.2021 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2021 12:17
Общество 28.12.2021 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2021 11:47
Общество 28.12.2021 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.12.2021 09:18
Общество 28.12.2021 09:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.12.2021 08:04
Общество 28.12.2021 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2021 18:54
Общество 27.12.2021 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2021 16:45
Общество 27.12.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2021 16:32
Общество 27.12.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2021 15:45
Общество 27.12.2021 15:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:37
Жители Михайловки Волгоградской области попросили Путина спасти онкодиспансерСмотреть фотографии
19:34
Волгоградский облсуд отправил в колонию строгого режима душителя девушки из Йошкар-ОлыСмотреть фотографии
19:10
Волгоград парализовали предновогодние 9-балльные пробкиСмотреть фотографии
18:01
Полсотни брошенных сетей достали из Цимлянского водохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:30
Визит волгоградцев в Роспотребнадзор закончился вызовом полицииСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде открыли бюст выдающемуся полководцуСмотреть фотографии
17:16
Комитет строительства Волгоградской области обрел председателяСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде УК подозревают в захвате домаСмотреть фотографии
16:02
Волгоградская область отмечена за самый высокий прирост производительности трудаСмотреть фотографии
15:13
Воспитательница детсада в Волгограде отдала брокеру-мошеннику почти миллион рублейСмотреть фотографии
14:45
От оформления документов до медицинской помощи: «СОГАЗ-Мед» дает советы молодым родителямСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде законсервируют аварийный «Маяк»Смотреть фотографии
13:00
Волгоградских неплательщиков за свет остановят на границеСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде главбух идет под суд за хищение пожертвований для детского домаСмотреть фотографии
12:31
ПСБ увеличит максимальную сумму кредита по программам военной ипотекиСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области из-за заболевших детей закрылись четыре школыСмотреть фотографии
11:56
Коронавирус в Волгоградской области забрал жизни еще 17 человекСмотреть фотографии
11:53
Депутаты Госдумы и сенаторы возьмут под крыло нацпроекты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
РУСАЛ направил 11,6 млрд рублей в 2021 году на социальные программыСмотреть фотографии
10:45
В Волгоградской области двое мужчин и женщина насмерть отравились газомСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде увеличили тарифы на воду и теплоСмотреть фотографии
10:26
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой на снежной дороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:18
Эмоционально и виртуозно: в Волгограде прошла Неделя науки и творчества преподавателей и студентов ВГИИКСмотреть фотографии
09:17
В начале 2022 года на предприятиях Волгоградской области появятся первые инструкторы по бережливому производствуСмотреть фотографии
08:04
В Камышине Волгоградской области в 17-градусный мороз десятки домов останутся без отопленияСмотреть фотографии
21:00
В Волгограде троих борцов с наркоторговлей осудили за вымогательство и лишение человека свободыСмотреть фотографии
19:53
На Волгоградскую область надвигается очередной снегопадСмотреть фотографии
18:54
Ни бе, ни МЕ: залившую квартиры волгоградцев стройфирму отлучили от капремонтаСмотреть фотографии
17:20
Водитель-подросток ответит в суде за сбитого под Волгоградом полицейскогоСмотреть фотографии
16:45
Экс-начальник волгоградского Главка Кравченко рассказал о назначении и своем преемникеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 