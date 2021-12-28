



Традиционно в середине декабря Волгоградский государственный институт искусств и культуры провел «Неделю науки и творчества преподавателей и студентов ВГИИК», приуроченную ко дню рождения вуза и посвященную подведению итогов научной и творческой работы за календарный год.

Впервые за два десятилетия существования вуза это событие было реализовано на крупных концертных площадках города.

Большим концертом из двух отделений в Царицынской опере ознаменовалась торжественная церемония открытия Недели. Символично первой на сцену вышла студентка колледжа, обучающая на новом открытом направлении – балетной хореографии.

Высокий уровень мастерства продемонстрировали молодые творческие коллективы института под руководством известных педагогов, профессора О.А. Шитовой и профессора М.И. Котовой, – студенческий симфонический оркестр, студенческий камерный оркестр и академический хор ВГИИК. Из четырех оркестров, созданных за последние несколько лет, впервые на большой сцене показал программу духовой оркестр под управлением С.В. Шитова. Уже запомнившийся многим волгоградцам оркестр народных инструментов под руководством профессора А.В. Солянкина в очередной раз восхитил зрителей виртуозностью исполнения и потрясающим мощным звучанием.





Сводный ансамбль гитаристов «Corde dell’anoma» исполнил андалузскую народную мелодию, а артисты кафедры хореографии покорили своей эмоциональностью и пластикой, продемонстрировав номера, как классического балета, так и современного и народного танца. Завершился праздничный концерт выступлениями эстрадного вокального ансамбля «Royals» с песней «Улыбнись» и вокального ансамбля «Акрема» с жизнеутверждающей песней «Let It Be».

Ведущих искусствоведов и краеведов региона привлекла Региональная научно-практическая конференция «Художественная культура Царицына – Сталинграда – Волгограда: история, события, лица». В пленарных заседаниях приняли участие директор областного краеведческого музея А.А. Мальченко, заместитель директора Музея изобразительных искусств им. И. Машкова О.П. Малкова, а также профессорско-преподавательский состав ВГИИК.

С особым интересом гости и участники Недели посетили открытые лекции и мастер-классы оперной певицы, дирижера, посла Доброй воли Российской Ассоциации ООН, амбассадора федерального проекта «УчимЗнаем», продюсера, спикера, автора творческих проектов Яны Бесядынской, которая также является доцентом кафедры вокального искусства ВГИИК.

Многочисленными творческими мероприятиями, прошедшими, в том числе, на площадках Областной библиотеки им. М.Горького, музея им.И.И. Машкова, в «Детском городском парке» и школах искусств Волгограда сопровождалась Неделя. Концерты, выставки художественных работ, творческие конкурсы, лаборатории, виртуальные проекты, в том числе экскурсия по «сокровенным уголкам» и памятным местам Волгограда, состоялся также краеведческий диктант для студентов.

Закрытие Недели науки и творчества прошло во Дворце культуры профсоюзов 17 декабря. Душевную и трогательную концертную программу представили сводный народный хор, фольклорный ансамбль кафедры традиционной культуры и народного исполнительства, ансамбль и лаборатория «Станица», ансамбль «Венец». Известные многим волгоградцам коллективы в который раз восхитили, показав преемственность поколений казачьей культуры. Начиная с плясовой песни детской группы творческого объединения «Беседа», где четырехлетние артисты сорвали шквал зрительских аплодисментов, через студенческие коллективы – к профессиональной «Станице».

Настоящий праздник танцевального искусства подарили студенты кафедры хореографии, подготовившие яркие и зажигательные номера под руководством заслуженного деятеля искусств, профессора ВГИИК Татьяны Мироновой.

Немногие знают, что вуз реализует трехуровневую систему обучения: школа – колледж – вуз. Учащийся Центральной школы искусств ВГИИК, осваивающий программу «Цирковое искусство», заставил всех задержать дыхание, исполняя акробатический номер «Эквилибр на тростях «Воин»».

Но истинной кульминацией мероприятия, несомненно, стало хоровое исполнение финальной песни «Встань за веру, русская земля» под управлением профессора ВГИИК О.Г. Никитенко, вдохновившее зрительный зал встать и присоединиться к артистам в едином песенном порыве.

Фотографии предоставили педагоги и студенты кафедры фото-видео творчества ВГИИК #photo_vgiik (инстаграм)



