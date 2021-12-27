На трассе в Волгоградской области пострадала пассажирка опрокинувшейся легковушки

Происшествия 27.12.2021 11:05
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27.12.2021 11:05
В аварии в Калачевском районе Волгоградской области пострадала 26-летняя пассажирка опрокинувшейся в кювет Chevrolet Cruze. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось на автодороге «Червленое - Калач-на-Дону».
По предварительной информации, накануне поздно вечером 22-летний водитель иномарки двигался в сторону поселка Октябрьский. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате девушку госпитализировали в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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