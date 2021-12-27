На трассе в Волгоградской области пострадала пассажирка опрокинувшейся легковушки





В аварии в Калачевском районе Волгоградской области пострадала 26-летняя пассажирка опрокинувшейся в кювет Chevrolet Cruze. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось на автодороге «Червленое - Калач-на-Дону».

По предварительной информации, накануне поздно вечером 22-летний водитель иномарки двигался в сторону поселка Октябрьский. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате девушку госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области











