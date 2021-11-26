В волгоградских домах с баннерами вместо крыш начался новый ремонт





Новый подрядчик приступил к капремонту многострадальных домов с баннерами вместо крыш в поселке Мирный в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Заместитель генерального директора фонда капремонта Денис Куролесов пообещал, что уже к концу декабря жильцы домов смогут увидеть новую крышу.

Подрядная организация «СК Артель» в первую очередь приступила к ремонту кровель многоквартирных домов №7, 9, 16, 17, 18, где вскрыты перекрытия. На ремонте крыш задействовано более 70 специалистов. Завершить работы планируется уже к концу декабря, чтобы жители домов со спокойной душой встретили Новый год. «К этому же сроку укрепят фундаменты всех 16 домов»,- добавил представитель фонда капремонта. К апрелю 2022 года подрядчик также обновит фасады зданий и другие конструктивные элементы.

Как заверили в фирме-подрядчике, жителей домов, которые и так настрадались из-за недобросовестной фирмы, они не подведут. Но к таким обещаниям люди относятся по-разному. «Я живу в доме с 7 ноября 1959 года, когда этот дом только построили. Новый подрядчик работает активно. Будем надеяться, успеют все сделать в срок»,- считает житель поселка Николай Седышев. Однако не все жильцы настроены оптимистично.





Так, жительница соседнего дома №18 пожаловалась на проблемы с канализацией и газовыми трубами. «Крыши - это хорошо, а как насчет всего остального?»,- задалась вопросом женщина. Скептически она отнеслась и к приходу нового подрядчика. «Те рабочие нам тоже много чего обещали, и где теперь они? Куда наши деньги делись, неизвестно!»,- заключила волгоградка.

Согласно контракту, капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения в многоквартирных домах поселка Мирный должны закончить к 1 августу следующего года. Будут ли выполнены все обещания нового подрядчика, покажет время.





Напомним, потоп в двухэтажках поселка Мирный произошел в начале сентября. В домах №7, 16, 17 и 22 из-за незаконченного капремонта и раскрытых крыш затопило квартиры. Тогда фонд капремонта обязал подрядчика- фирму "МЕ" - в течение трех рабочих дней заключить соглашение о возмещении стоимости ущерба имущества волгоградцев или устранить дефекты собственными силами. Также фонд направил официальное обращение в ГУ МВД России по Волгоградской области и в прокуратуру Краснооктябрьского района для принятия дальнейших мер. Однако эти обязательства в ООО "МЕ" не выполнили - лишь застелили раскрытые крыши целлофаном и старыми баннерами. Компанию внесли в черный список недобросовестных подрядчиков, а по итогам конкурса был определен новый исполнитель услуг.







