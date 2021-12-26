На трассе «Волгоград-Москва» возобновили движение после метели





На московской трассе в Волгоградской области сегодня утром сняли ограничения в движении общественного транспорта. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Накануне и всю ночь на дорогах работали несколько десятков единиц техники на расчистке трасс. Однако все равно транспорт движется на пониженных скоростях. После обработки противогололедными реагентами на дорогах образовалась «каша».



Напомним, накануне на московской и саратовской трассах из-за низовой метели и плохой видимости были введены ограничения для движения транспорта. На федеральной дороге «Волгоград-Москва» произошли два страшных ДТП, в которых погибли три человека, несколько человек получили травмы.