Общество

Жители Спартановки в Волгограде не дождались тепла после устранения аварии

Общество 25.12.2021 14:40
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25.12.2021 14:40


Жители Спартановки жалуются на отсутствие тепла в своих квартирах. «Как же так, ведь сообщили, что аварию устранили. А тепла со вчерашнего дня как не было, так и нет, - рассказали ИА «Высота 102» жители дома №2 по ул. Гороховцев. – Мы не можем дозвониться в управляющую компанию «ТЭК-2» - ни там, ни в аварийке никто не берет трубку». Подобные сообщения поступают и из других домов на Спартановке. Между тем, в ООО «Концессии теплоснабжения» подтвердили, что порыв на теплотрассе устранен. «Тепло поступает, нормализовать параметры должны управляющие компании», - заявили в компании.
Между тем, в мэрии пояснили, что теплоснабжение в доме №2 по ул. Гороховцев было нарушено из-за порыва на внутридомовых сетях. Работники управляющей компании проводят восстановительные работы, которые планируются завершить в течение часа. Администрация района держит на контроле устранение внутридомового порыва. После завершения работ начнется заполнение систем теплоносителем.
Напомним, порыв на теплотрассе на Спартановке произошел накануне утром. Сегодня ночью его устранили. Без тепла оставались десятки многоквартирных домов.


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