



Собственник автомобиля Peugeot 308 взыскала с торгового центра в Волгограде ущерб, причиненный упавшей с крыши глыбы льда на ее машину. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, обрушение на автомобиль снежно-ледяной массы с крыши ТРК "7 звезд", расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда, произошло 23 января текущего года. В результате иномарке были причины механические повреждения: разрушено лобовое стекло, вмятина с заломами до 80% на крыше, изгиб 80% поперечины крыши передней, изгиб 70% поперечины крыши средней, разрушение кронштейна консоли крыши, разрушение консоли крыши, изгиб и складки облицовки крыши. Экспертиза установила, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля составляет 85 000 рублей. С требованием возместить ущерб автовладелец обратилась к собственнику здания торгового центра - ООО "Багарта". Девушке выплатили 37 тысяч рублей и еще 4000 рублей за проведение экспертизы. Оставшуюся сумму собственнику автомобиля пришлось взыскивать через суд.

Требования волгоградки судебная инстанция признала обоснованными. Решением Тракторозаводского районного суда в ее пользу взыскано 48 тысяч в счет возмещения материального ущерба и еще более 16 тысяч рублей - расходы по хранению автомобиля, оплаты услуг представителя, госпошлины и почтовые расходы. Собственник здания ТРК обжаловал это решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.



