Общество

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области упала до уровня августа

Общество 22.12.2021 12:29
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22.12.2021 12:29


За минувшие сутки в Волгоградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 343 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Это примерный уровень заболеваемости, которая фиксировалась в августе 2021 года. Стало известно также еще о 25 жителях Волгоградской области, которые скончались от этой инфекции. Второй день, напомним, смертность от коронавируса резко снижается. Ранее количество погибших от инфекции ежесуточно достигало более трех десятков человек. 

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