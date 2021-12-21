Волгоградские школьники уйдут на новогодние каникулы по графику

Общество 21.12.2021 13:21
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21.12.2021 13:21
Мечты волгоградских школьников о дополнительной каникулярной неделе останутся мечтами: большинство школ региона распустят учеников с 29-30 декабря. В некоторых образовательных учреждениях, в зависимости от составленного ранее календарного графика, каникулы начнутся 28 декабря, сообщила председатель облкомобразования Лариса Савина.
«Согласно приказу министерства просвещения об организации образовательной деятельности, согласно ФГОС и образовательным программам каждая школа устанавливает свой календарный график, – прокомментировала Савина. – СанПиН также это [срок каникул] регламентирует: каникулы не могут быть менее недели».
В течение недели в школе в обязательном порядке проводится обработка помещений, после чего образовательный процесс возобновляется. Савина подчеркнула, все школы заканчивают учебный год в очном формате. Исключение составляют те организации, где из-за коронавируса или ОРВИ учеников перевели на дистанционное обучение.
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