Волгоградские школьники уйдут на новогодние каникулы по графику





Мечты волгоградских школьников о дополнительной каникулярной неделе останутся мечтами: большинство школ региона распустят учеников с 29-30 декабря. В некоторых образовательных учреждениях, в зависимости от составленного ранее календарного графика, каникулы начнутся 28 декабря, сообщила председатель облкомобразования Лариса Савина.

«Согласно приказу министерства просвещения об организации образовательной деятельности, согласно ФГОС и образовательным программам каждая школа устанавливает свой календарный график, – прокомментировала Савина. – СанПиН также это [срок каникул] регламентирует: каникулы не могут быть менее недели».

В течение недели в школе в обязательном порядке проводится обработка помещений, после чего образовательный процесс возобновляется. Савина подчеркнула, все школы заканчивают учебный год в очном формате. Исключение составляют те организации, где из-за коронавируса или ОРВИ учеников перевели на дистанционное обучение.