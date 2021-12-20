В Волгоградской области в ситуации со смертностью от COVID-19 забрезжил свет в конце туннеля

Общество 20.12.2021 12:12
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20.12.2021 12:12
В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 35 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Это по-прежнему высокий показатель, но ниже, чем в последние дни. Если еще на той неделе Волгоградская область входила в пятерку регионов с самой высокой смертностью от коронавируса, то по итогам прошедших суток она уже сместилась на шестое место. Так, больше всех умерших по-прежнему фиксируется в Москве (78 человек), в Санкт-Петербурге (64), в Московской области (53 человека), в Воронежской области (38 человек). Теперь пятую строчку занимает Красноярский край – 36 человек.
Также в регионе снижается и заболеваемость коронавирусом – выявлено 355 новых случаев. Это – самый низкий показатель за несколько последних месяцев.
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