В Волгоградской области в ситуации со смертностью от COVID-19 забрезжил свет в конце туннеля





В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 35 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Это по-прежнему высокий показатель, но ниже, чем в последние дни. Если еще на той неделе Волгоградская область входила в пятерку регионов с самой высокой смертностью от коронавируса, то по итогам прошедших суток она уже сместилась на шестое место. Так, больше всех умерших по-прежнему фиксируется в Москве (78 человек), в Санкт-Петербурге (64), в Московской области (53 человека), в Воронежской области (38 человек). Теперь пятую строчку занимает Красноярский край – 36 человек.

Также в регионе снижается и заболеваемость коронавирусом – выявлено 355 новых случаев. Это – самый низкий показатель за несколько последних месяцев.



