Губернатор нацелил волгоградских силовиков и чиновников на работу в новогодние праздники





Семь ключевых задач по обеспечению безопасности в новогодние праздники поставил перед руководителями правоохранительных органов и чиновниками губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. У силовиков, профильных комитетов и органов местного самоуправления осталось две недели, чтобы подготовиться к проведению традиционных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, власти согласовали проведение всех основных новогодних празднеств при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Бочаров подчеркнул, что в регионе вакцинировались 85% от плана Минздрава, а число заболевших ежедневно сокращается. Однако при изменении ситуации с распространением ковида могут быть приняты дополнительные меры.

На совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области и антитеррористической комиссии региона губернатор поставил перед главами муниципалитетов и силовиками ряд задач. В течение ближайших двух недель поручено сосредоточиться на обеспечении бесперебойной работы прививочных центров, реализации мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и дополнительном обследовании мест массового пребывания людей. Внимание следует уделить не только пожарной и антитеррористической безопасности, но и соблюдению антиковидных мер.

Бочаров также поручил мобилизовать дорожные, спасательные и коммунальные службы региона, чтобы справиться с любыми погодными катаклизмами. Особое внимание правоохранительные органы должны уделить безопасности перевозки детей и защищенности учреждений с круглосуточным пребыванием людей.

Кроме того, все главы районов и городов должны оперативно провести антитеррористические комиссии в своих муниципальных образованиях. В ближайшие дни власти сформируют и утвердят графики круглосуточных дежурств в новогодние праздники ответственных из числа аппарата администрации Волгоградской области, профильных комитетов, районных и городских администраций. «Наша общая задача — чтобы выходные и праздничные дни в Волгоградской области прошли спокойно, организованно, без происшествий», — предостерег собравшихся Андрей Бочаров.