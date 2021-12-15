Коронавирус в Волгоградской области временно капитулирует перед новым броском





В Волгоградской области сохраняется тенденция уменьшения ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, так, в регионе за минувшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен 382 жителям. Это меньше, чем было накануне и за последние месяцы. Однако смертность в Волгоградской области от коронавируса остается на высоком уровне. Так, за минувшие сутки еще 36 человек скончались от этой инфекции, а всего в регионе 5118 жителей не перенесли эту болезнь.

Между тем, в федеральном оперштабе уже предупредили о возможном всплеске заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников и опасности проникновения и стремительного распространения омикрон-штамма. Такое развитие событий связывают с активными новогодними путешествиями россиян, а также с совместными празднованиями.



