Общество

Коронавирус в Волгоградской области временно капитулирует перед новым броском

Общество 15.12.2021 12:46
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15.12.2021 12:46


В Волгоградской области сохраняется тенденция уменьшения ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, так, в регионе за минувшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен 382 жителям. Это меньше, чем было накануне и за последние месяцы. Однако смертность в Волгоградской области от коронавируса остается на высоком уровне. Так, за минувшие сутки еще 36 человек скончались от этой инфекции, а всего в регионе 5118 жителей не перенесли эту болезнь. 
Между тем, в федеральном оперштабе уже предупредили о возможном всплеске заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников и опасности проникновения и стремительного распространения  омикрон-штамма. Такое развитие событий связывают с активными новогодними путешествиями россиян, а также с совместными празднованиями. 

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