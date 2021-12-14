Волгоградские коммунальщики усилили борьбу с ледяным дождем





Коммунальные предприятия вывели в два раза больше спецтехники на дороги и тротуары Волгограда: предстоящей ночью будут работать 100 комбинированных дорожных машин и 180 сотрудников районных ЖКХ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, проезжая часть и пешеходные зоны обрабатываются пескосоляной смесью и раствором бишофита. Во дворах многоквартирных домов за борьбу с гололедом отвечают управляющие компании.





По данным Волгоградского ЦГМС, в ночь с 14 на 15 декабря в Волгограде ожидаются осадки в виде дождя при отрицательных температурах, что чревато образованием гололеда на всех открытых поверхностях. В связи с этим дорожники призывают водителей быть бдительными, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.

Напомним, днем 14 декабря в Волгограде на обработку дорог противогололедными реагентами направили 50 комбинированных дорожных машин. В первую очередь спецтехника провела обработку песко-соляной смесью сложных участков дорожной сети: крутых спусков-подъемов, перекрестков и иных участков, где возможно образование наледи.