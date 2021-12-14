На борьбу с гололедом в Волгограде вышли 50 дорожных машин





В Волгограде дорожная техника приступила к обработке проезжей части противогололедными реагентами. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, на улицах работают порядка 50 комбинированных дорожных машин, оборудованных устройствами для нанесения реагентов. В первую очередь спецтехника проводит обработку песко-соляной смесью сложных участков дорожной сети: крутых спусков-подъемов, перекрестков и иных участков, где возможно образование наледи. Также в приоритете основные магистрали, главные городские и межрайонные дороги. По мере обработки техника переместится на второстепенные проезды и внутрирайонные улицы. Дежурные машины, заправленные реагентами, продолжат патрулирование сложных участков в вечерний час пик. В случае ухудшения погоды количество работающих на дорогах бригад будет увеличено, заверили в мэрии.

Между тем, водители уже ощутили трудности при передвижении по дорогам из-за гололеда. Ледяной коркой покрылись и тротуары, а также пешеходные дорожки.



