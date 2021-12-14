Covid-19

В Волгоградской области COVID-пациентам массово закрывают больничные

Covid-19 14.12.2021 12:38
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14.12.2021 12:38


Значительный рост числа выздоровевших от COVID-19 наблюдается в Волгоградской области. Как сообщает федеральный оперативный штаб, за минувшие сутки в регионе больничные листы закрыли 564 человека - в 1,5 раза больше, чем сутками ранее. Вирус выявлен у 387 жителей региона - на 6 случаев меньше предыдущего суточного показателя. Не смогли побороть коронавирус 35 человек. Общее число жертв пандемии в Волгоградской области составляет 5082 человека.

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