



Власти Волгоградской области в три раза увеличат компенсацию отдельным категориям граждан на приобретение оборудования для газификации домовладений. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Новониколаевский район.

«Мы принимаем решение в три раза увеличить объём поддержки – с 17,7 до 50 тысяч рублей – для того, чтобы максимально помочь людям приобрести оборудование и газифицировать свои дома. Это будет существенная поддержка для тех, у кого сложные возможности для газификации своих домов, для многодетных. В основе это касается людей, проживающих в сельской местности, семей с малыми доходами, жителей с ограниченными возможностями здоровья, старшего возраста, ветеранского сообщества», – подчеркнул Андрей Бочаров.

Напомним, социальным кодексом Волгоградской области предусмотрено оказание помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, размер доходов которых не превышает величину регионального прожиточного минимума, в виде компенсации затрат на газификацию жилья (17715 руб.). При этом без учёта дохода компенсация предоставляется участникам и инвалидам ВОВ, вдовам погибших и умерших участников и инвалидов ВОВ, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам, семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, неработающим, одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 70 лет и старше.

Проект закона об увеличении суммы компенсации внесён на рассмотрение депутатов Волгоградской областной думы сегодня, 14 декабря. Если региональный парламент поддержит это решение, то увеличенные компенсации начнут предоставлять с 1 января 2022 года. Как показывают расчёты, 50 тысяч рублей хватит, чтобы приобрести необходимое газоиспользующее оборудование: одноконтурный или двухконтурный газовый котел, а также газовую плиту. Учитывая, что Волгоградская область активно включилась в реализацию президентской программы по догазификации, предусматривающей бесплатное подведение сетей до границ земельных участков в уже газифицированных населённых пунктах, принятое решение позволят провести голубое топливо в большее количество домов.

Отметим, точки приема заявок на догазификацию организованы на базе территориальных подразделений ООО «Газпром газораспределение Волгоград». В настоящее время функционируют 59 пунктов, из них 26 стационарных и 33 мобильных. Сегодня уровень газификации волгоградского региона значительно превышает среднероссийский показатель. До 2025 года предстоит создать условия для подключения к голубому топливу в 57 сёлах и хуторах, где проживают свыше 27 тысяч жителей, подчеркнули в администрации региона.



