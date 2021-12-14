Общество

«Стало плохо на кладбище»: в Волгограде скоропостижно скончался ветеран «Ротора»

Общество 14.12.2021 11:50
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14.12.2021 11:50


На 68-ом году жизни в Волгограде скончался Сергей Леонов, который долгое время отвечал в футбольном клубе "Ротор" за безопасность и работу с болельщиками. Как сообщает ИА "Высота 102", трагическую новость сообщила пресс-служба "Ротора". Спортивный клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Сергей Борисович был ветераном вооруженных сил, выпускником Качинского училища, кавалером ордена Красной Звезды. В 1990 году после военной службы устроился работать в "Ротор" помощником президента по безопасности и занимал эту должность с небольшими перерывами до 2015-го года. 
На своей страничке в Facebook Сергей Леонов последний пост оставил один день назад. Он выкладывал фотографии из поликлиники 413-го военного госпиталя Минобороны РФ в Волгограде. А пять дней назад Сергей Борисович сообщил в социальной сети, что решил с супругой привиться от коронавируса "Спутником Лайт" - так ему посоветовал врач с учетом "многочисленных операций и болячек, возраста". 
Как стало известно ИА "Высота 102", коронавирус не был причиной смерти Сергея Леонова. Мужчину привезли по "скорой" с кладбища Центрального района, где ему стало плохо с сердцем. По предварительной информации, у Сергея Леонова, который страдал хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, случился инсульт во время похорон близкого человека. Врачи забрали Сергея Борисовича с кладбища в "состоянии клинической смерти". Реанимационные действия, к сожалению, не принесли результата - пациент умер.

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