Общество 14.12.2021 12:20
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14.12.2021 12:20
Жильцы микрорайона «Бейкер стрит», которые месяцами не платили за свет, тут же погасили долги после того, как их квартиры погрузились во мрак. Как сообщает ИА «Высота 102», промежуточные итоги масштабной компании по отключению от электроэнергии должников подвели в ПАО «Волгоградэнергосбыт». Энергетикам уже поступило более 600 тысяч рублей. Ещё на 131 тысячу рублей был произведён перерасчёт.
Напомним, что еще в октябре жители элитного микрорайона должны были за электроэнергию более 1 млн. руб. Должники о предстоящих отключениях были предупреждены заранее и имели возможность избавиться от долгов без последствий.
Работа по отключению неплательщиков в ЖК продолжается, а на подходе ЖК «Волжские паруса» и «Прибрежный». Специальные бригады придут к должникам отключать электроэнергию перед новым годом.
«Каждый неплательщик рискует остаться без света перед новым годом. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, необходимо заранее погасить задолженность, – поясняют энергетики. – В случае отключения придется оплатить не только сумму долга и пени, но и внести плату за повторное подключение электроэнергии в размере 2 600 рублей».
Оплатить задолженность без комиссии можно в один клик на сайте или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыта».
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