Чиновников обязали поставить жителей аварийных домов в Волгограде в очередь на расселение

Общество 11.12.2021 15:02
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11.12.2021 15:02
Чиновники Волгограда не исполнили предложения КСП, данные в рамках проверки программы переселения граждан из аварийного жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП города, в частности, не были внесены изменения в муниципальную программу «Жилище», не был установлен размер расчетной предельной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения для определения объема финансирования и обоснования планируемых затрат. Кроме того, не определен порядок очередности расселения аварийного жилья. На отсутствие очереди и неопределенность в сроках расселения неоднократно ранее жаловались жители города, проживающие в аварийных домах. На вопросы жителей в администрации им сообщали лишь примерные сроки расселения, которые могли включать несколько лет. Также в КСП отметили, что власти города не внесли изменения в порядок взаимодействия при переселении граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. При этом при проверке реализации программы за 2019 год нарушений в части нецелевого использования бюджетных средств выявлено не было.
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