Происшествия

На юге Волгограда в перевернувшемся автомобиле погибла женщина

Происшествия 11.12.2021 10:00
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11.12.2021 10:00


В Волгограде в результате ДТП погибла женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне на ул. Лазоревой в Красноармейском районе города в семь часов вечера.  «Лада Гранта» под управлением 51-летнего водителя   при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на ул. Дачная не уступила дорогу и столкнулась с автомашиной «Форд Фокус» под управлением 39-летней женщины. От удара «Лада Гранта» опрокинулась. В результате ДТП 46-летняя пассажирка отечественной легковушки скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи.


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