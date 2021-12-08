Covid-19

В Волгоградской области не будут смягчать антиковидные меры

Covid-19 08.12.2021 11:43
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08.12.2021 11:43


Оперативный штаб Волгоградской области не нашел объективных причин для смягчения или отмены введенных ранее антикоронавирусных мер. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, который в эти минуты проводит заседание оперштаба, сообщает ИА «Высота 102».
Глава региона отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в Волгоградской области остается стабильной. Уровень ежедневной заболеваемости снизился на 15%, число госпитализированных с ковидом уменьшилось в два раза. Тем не менее, доля тяжелых случаев заболевания осталась на прежнем уровне и колеблется от 8% до 12%, в основном, это пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, которые не прививались от коронавируса. Они находятся в реанимациях и палатах интенсивной терапии.
«Продолжается вакцинация жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции. Всего вакцинировано уже порядка 1,3 млн человек, – отметил губернатор на заседании оперштаба. – Это 81,5% от плана, установленного Минздравом России, в том числе людей в возрасте 60+ – более 392 тысяч человек, что составляет 71% от плана».
Наряду с этим в оперштабе обеспокоены ситуацией с омикрон-штаммом, который зарегистрирован более чем в 60-ти странах, в том числе в России. Эксперты отмечают, что скорость его распространения превышает в разы все известные до этого штаммы ковида.

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