Общество 06.12.2021 17:24
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06.12.2021 17:24
Администрацию Палласовки обязали в шестимесячный срок сформировать земельные участки, которые должны бесплатно выдаваться многодетным и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Палласовский районный суд по иску прокурора района.
В судебном заседании были озвучены материалы надзорной проверки, которая выявила плачевные результаты работы властей Палласовки в этом направлении. Так, с 2015 по 2019 годы бесплатными земельными участками в Палласовке было обеспечено всего 13 граждан, тогда как на учете в администрации стоит еще 350 семей. Из них 339 семей - многодетные, в них воспитывается трое и более детей. Еще 11 семей воспитывают ребенка-инвалида. По состоянию на 1 июля текущего года новые земельные участки для указанных граждан сформированы не были. Прокуратура установила, что 350 семей с 2015 по 2021 годы свое право на бесплатные земельные участки не реализовали. Установлено, что в бюджете городского поселения г. Палласовка на 2021 год запланировано всего 250 тысяч рублей на межевание. Этих средств хватит для формирования примерно 41 земельного участка.
Представители администрации Палласовки в судебное заседание не явились по неизвестным причинам. Возражений с их стороны суду представлено не было.
Согласно решению суда, власти Палласовки должны в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в силу сформировать участки в объеме, обеспечивающем потребности граждан, для дальнейшего их предоставления в собственность бесплатно.
Отметим, что ситуация с выделением земельных участков многодетным является проблемной и в других районах Волгоградской области. Напомним, с 2015 года в Краснослободске образовалась очередь из многодетных семей на получение бесплатных участков. Однако свободной земли у муниципалитета для этой категории граждан не было в силу специфического расположения города, который окружает территория природного парка и земли сельхозназначения. Давнишнюю проблему удалось решить недавно после совещания в территориальном управлении Росимущества, где пошли навстречу многодетным из Краснослободска.
Фото из архива "Высоты 102"
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