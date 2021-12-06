«Всю жизнь спасала других»: в Волгограде умерла врач-реаниматолог





Реаниматолог-анастезиолог волгоградской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 Виолетта Вечерова скончалась, не дожив до пятидесяти лет. Ее смерть коллеги назвали преждевременной. Как сообщили ИА «Высота 102» в медучреждении, Виолетта Вечерова работала в отделении реанимации и интенсивной терапии №1. После окончания Волгоградского медуниверситета она пошла по стопам своего отца, который тоже работал реаниматологом, и устроилась на работу в больницу №25. Через некоторое время она уже возглавляла отделение реанимации медучреждения, а с 2009 года работала врачом-реаниматологом отделения реанимации и интенсивной терапии №1.

Виолетта Вечерова спасла сотни жизни пациентов, вернув их к жизни, к своим любимым и родным. Она и сама была любящей мамой, женой, дочерью, отзывчивым, жизнерадостным человеком, память о которой всегда будет в сердцах ее коллег, говорится в некрологе, опубликованном на сайте больницы.

Напомним, за последний месяц коллектив больницы №25 потерял уже троих врачей. В ноябре скончались Алла Статун, заведующая отделением лечебной физкультуры медучреждения, и невролог Александр Дарий.



