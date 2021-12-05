Covid-19

В Волгоградской области статистика заболевших COVID-19 идет на спад

Covid-19 05.12.2021 12:20
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05.12.2021 12:20


За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 432 случая заражения короновирусной инфекцией - это на 23 человека меньше, чем было неделю ранее, 28 ноября, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистические данные федерального оперштаба. Однако показатель выздоровевших от коронавирусной инфекции стал гораздо меньше, чем был днем ранее – 518 против 853 человек. Смертность от вируса по-прежнему, к сожалению, не снижается. Так, за минувшие сутки умерло 36 человек. За весь период пандемии в Волгоградской области погибло от этой инфекции 4754 человека.  

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