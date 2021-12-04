Военные привезли в волгоградские больницы кислород





Более 9 тонн жидкого кислорода за минувшие сутки передали военнослужащие медучреждениям РФ, среди которых и больницы Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, по 3 тонны получили лечебные учреждения Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики, 2,5 тонна кислорода было отгружено Северной Осетии-Алании, а остальное распределено по больницам Ростовской и Волгоградской областей. Сегодня кислород доставят в медучреждения Крыма, Астраханской области и в больницы Ростовской области.

Всего в этом году в лечебные учреждения субъектов РФ было передано более 280 тонн медицинского кислорода.

Жидкий кислород доставляется с хранилищ военных аэродромов Южного военного округа. Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, предназначенные для зарядки бортовых систем воздушных судов кислородом.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



