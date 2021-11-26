В Волгограде скончался 96-летний кавалер ордена Славы

Общество 26.11.2021 14:49
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26.11.2021 14:49
На 97-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной Звезды и Ордена Славы 3-й степени Юрий Яковлевич Шерстобитов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Ворошиловском совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Юрий Яковлевич родился 9 сентября 1925 года в городе Березняки Пермской области. Его ратный путь начался с декабря 1942 года: будучи десятиклассником, он поступил в Смоленское артиллерийское училище. Но закончить его не успел - его отправили на формирование воздушно-десантной бригады. И в июне 1943 года он был уже наводчиком 45-миллимметрового орудия. С марта 1945 года дивизия, где воевал Юрий Яковлевич, принимала участие в боях на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Боевое крещение он получил в Венгрии.
Закончил службу Юрий Яковлевич в марте 1950 года в звании гвардии старший сержант, в должности старшины батареи. За боевые действия - уничтожение огневых точек, живой силы и техники противника был награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны, медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией». С августа 1954 года и до пенсии Юрий Викторович работал учителем физкультуры в средней школе № 14.
Прощание с ветераном состоится 27 ноября на Дмитриевском кладбище с 11 до 12 часов.
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