В Волгоградской области снижается смертность от коронавируса

Covid-19 26.11.2021 11:49
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26.11.2021 11:49
Беспросветная ситуация, связанная с высокой смертностью от коронавируса, начинает медленно меняться в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, так, за минувшие сутки стало известно о 34 умерших от COVID-19. Несмотря на то, что эта цифра по-прежнему страшная, тем не менее этот показатель чуть ниже, чем в предыдущие недели. Так, в среднем за эту неделю в регионе умирали каждый день по 36 человек. Количество жертв инфекции составило 4430 жителей.
Также снижается и заболеваемость коронавирусом. По итогам прошедших суток выявлен 451 случай. Это также меньше, чем за последние дни. Средний показатель по итогам последней недели составлял 459 человек.
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