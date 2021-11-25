Общество

Экс-прокурор Волгограда уехал на повышение в Саратовскую область

Общество 25.11.2021 16:39
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25.11.2021 16:39


Дмитрий Симанович, который до марта текущего года работал прокурором Волгограда, назначен заместителем прокурора Саратовской области. Как сообщила сегодня прокуратура этого региона, соответствующий приказ подписан генеральным прокурором РФ 23 ноября 2021 года.
До назначения зампрокурором Саратовской области Симанович замещал должность прокурора Кировского района Волгограда. 
Дмитрий Симанович работает в органах прокуратуры с января 1996 года. Был помощником, заместителем прокурора Камышина Волгоградской области, прокурором Камышинского района Волгоградской области, Камышинским городским прокурором. С 2016 года он возглавлял прокуратуру Волгограда. 
За положительные результаты в служебной деятельности поощрялся генеральным прокурором РФ, прокурором Волгоградской области. Награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", знаком отличия "За верность закону" II степени и медалью "290 лет прокуратуре России".
Фото: скриншот Яндекс.Карты

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