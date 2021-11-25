Работодатели Волгоградской области премируют привившихся сотрудников





Почти 2,5 тысячи работодателей волгоградского региона предприняли меры по стимулированию сотрудников к вакцинации — привившимся от COVID-19 предоставляют дополнительные дни к отпуску, отгулы, премии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области.

Стимулирующие меры в регионе внедрили 2417 работодателей, из них 1568 дают своим сотрудникам отгулы; 948 — предоставляют дополнительные дни к отпуску; 141 — премирует за прохождение вакцинации. Еще 471 работодатель предусматривает иные меры поддержки, например, обеспечение проезда до прививочных пунктов. Стоит отметить, что в организациях региона, где предусмотрели стимулирование при прохождении вакцинации от COVID-19, в общей сложности трудятся 223486 человек.

По данным облздрава, в настоящее время в Волгоградской области прививку от коронавируса уже сделали 1 223 688 человек, что составляет свыше 76% от числа жителей, которых необходимо охватить вакцинацией для создания коллективного иммунитета.



