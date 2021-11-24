Тротуары Волгограда сковал гололед

Общество 24.11.2021 08:28
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24.11.2021 08:28
Обещанный еще два дня назад синоптиками гололед сковал тротуары и пешеходные дорожки в Волгограде. Передвижение по скользкой плитке или асфальту в быстром темпе крайне опасно, так как далеко не везде тротуары обработаны реагентами или песком. Впрочем, кое-где дворники поработали с самого утра. Так, обсыпана песком платформа на остановке электричек на Мамаевом кургане. Полосы движения транспорта также обработаны от гололеда.
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