Владимир Путин наградил медалью волгоградца-нефтяника





Волгоградец Сергей Махонин награжден президентом России Владимиром Путиным медалью ордена «За заслуги перед отечеством второй степени». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Указ Президента. Сергей Махонин работает оператором технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод».

Владимир Путин отметил государственными наградами также ряд ученых, врачей, педагогов, чиновников из других регионов России.

Фото сайта Кремля.



