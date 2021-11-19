Общество

Владимир Путин наградил медалью волгоградца-нефтяника

Общество 19.11.2021 10:33
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19.11.2021 10:33


Волгоградец Сергей Махонин награжден президентом России Владимиром Путиным медалью ордена «За заслуги перед отечеством второй степени». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Указ Президента. Сергей Махонин работает оператором технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод». 
Владимир Путин отметил государственными наградами также ряд ученых, врачей, педагогов, чиновников из других регионов России. 
Фото сайта Кремля. 

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