Владимир Путин наградил медалью волгоградца-нефтяника

Общество 19.11.2021 10:33
0
19.11.2021 10:33
Волгоградец Сергей Махонин награжден президентом России Владимиром Путиным медалью ордена «За заслуги перед отечеством второй степени». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Указ Президента. Сергей Махонин работает оператором технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод».
Владимир Путин отметил государственными наградами также ряд ученых, врачей, педагогов, чиновников из других регионов России.
Фото сайта Кремля.
Реклама
В Волжском объявили карантин в морозилке из-за зараженных пельменей19.11.2021 13:59
Общество 19.11.2021 13:59
В Волгограде покажут оружие и обмундирование сотрудников спецслужб времен ВОВ19.11.2021 12:32
Общество 19.11.2021 12:32
Уволенным сотрудникам волгоградской компании "Радеж" пообещали новую работу19.11.2021 11:57
Общество 19.11.2021 11:57
ВТБ передал новое оборудование детской областной больнице и перинатальному центру № 2 в Волгограде19.11.2021 10:36
Общество 19.11.2021 10:36
В Волгоградской области отмечают 79-годовщину контрнаступления под Сталинградом19.11.2021 10:24
Общество 19.11.2021 10:24
Администрацию Волгоградской области покинул еще один чиновник19.11.2021 09:55
Общество 19.11.2021 09:55
Часть города Волгоградской области осталась без воды из-за порыва на сетях19.11.2021 08:11
Общество 19.11.2021 08:11
Часть довоенного дома в Волгограде вымерзла и покрылась плесенью после капремонта18.11.2021 19:39
Общество 18.11.2021 19:39
В Волгограде накажут владельца автосервиса на территории бывшей психбольницы18.11.2021 17:48
Общество 18.11.2021 17:48
В Волгоградской области подешевели туалетная бумага и мыло18.11.2021 17:34
Общество 18.11.2021 17:34
«Ситиматик-Волгоград» предупреждает: судебные приставы взыщут долги за услугу ТКО принудительно18.11.2021 16:25
Общество 18.11.2021 16:25
В Москве не смогли спасти больного коронавирусом волгоградца за 1,5 миллиона рублей18.11.2021 16:23
Общество 18.11.2021 16:23
Жителей в Волгоградской области избавили от проблем с ржавой башней18.11.2021 15:19
Общество 18.11.2021 15:19
Стоянку неандертальцев перекопали в балке Сухая Мечетка в Волгограде18.11.2021 15:12
Общество 18.11.2021 15:12
В Волгограде изменили маршрут автобуса №98 до Жилгородка18.11.2021 14:26
Общество 18.11.2021 14:26
Реклама