Жителей в Волгоградской области избавили от проблем с ржавой башней





Закончились мучения жителей села Громки Руднянского района, которые 6 лет добивались замены проржавевшей типовой водонапорной башни. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, права сельских жителей на качественное водоснабжение восстановлено. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о возложении обязанности на МКУ "Благоустройство" Громковского сельского поселения обеспечить бесперебойную поставку коммунального ресурса. В ходе рассмотрения иска водонапорную башню заменили на новую, в связи с чем гражданское дело было прекращено.

В настоящее время обеспечено бесперебойное водоснабжение 32 домовладений жителей села Громки.

Напомним, что об этой проблеме "Высота 102" ранее сообщала. Жители села рассказывали , что старая водонапорная башня за 40 лет эксплуатации пришла в негодность и заржавела. Люди смогли использовать воду только ночью, так как напора днем никому не хватало. При этом жители исправно получали солидные счета за электроэнергию, которая расходовалась моторами и насосами башни.

Прокуратура установила, что в связи с техническим износом водонапорной башни в селе Громки периодически прекращалась поставка холодного водоснабжения. В те периоды, когда водоснабжение все же осуществлялось, давление подаваемой воды было настолько низким, что не позволяло работать газовым колонкам в частных домовладениях селян. Причиной этому были многочисленные сквозные очаги коррозии труб, которые не поддавались устранению в ходе сварочных работ.



