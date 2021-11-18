Жителей в Волгоградской области избавили от проблем с ржавой башней

Общество 18.11.2021 15:19
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18.11.2021 15:19
Закончились мучения жителей села Громки Руднянского района, которые 6 лет добивались замены проржавевшей типовой водонапорной башни. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, права сельских жителей на качественное водоснабжение восстановлено. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о возложении обязанности на МКУ "Благоустройство" Громковского сельского поселения обеспечить бесперебойную поставку коммунального ресурса. В ходе рассмотрения иска водонапорную башню заменили на новую, в связи с чем гражданское дело было прекращено.
В настоящее время обеспечено бесперебойное водоснабжение 32 домовладений жителей села Громки.
Напомним, что об этой проблеме "Высота 102" ранее сообщала. Жители села рассказывали, что старая водонапорная башня за 40 лет эксплуатации пришла в негодность и заржавела. Люди смогли использовать воду только ночью, так как напора днем никому не хватало. При этом жители исправно получали солидные счета за электроэнергию, которая расходовалась моторами и насосами башни.
Прокуратура установила, что в связи с техническим износом водонапорной башни в селе Громки периодически прекращалась поставка холодного водоснабжения. В те периоды, когда водоснабжение все же осуществлялось, давление подаваемой воды было настолько низким, что не позволяло работать газовым колонкам в частных домовладениях селян. Причиной этому были многочисленные сквозные очаги коррозии труб, которые не поддавались устранению в ходе сварочных работ.
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