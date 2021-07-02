У жителей Волгоградской области сносит башню из-за нехватки воды





Жители села Громки Руднянского района Волгоградской области уже 6 лет не могут добиться нового сооружения на месте проржавевшей типовой водонапорной башни Рожновского - именно так назывались объекты, возведенные еще в Советском Союзе во многих населенных пунктах для функционирования поселковых водопроводов. Как сообщили ИА «Высота 102» жители поселка, водонапорная башня по переулку Дорожный - единственная в их селе. Она находится в эксплуатации более 40 лет и давно пришла в негодность. «Башня вся покрыта коррозией и из-за этого вода, которую она подает, ржавая. Поэтому мы используем воду только ночью, поскольку днем напора никому не хватает. Каждый год башня в буквальном смысле трещит по швам, на ней уже "живого" места нет, все заварено», - рассказала одна из местных жительниц Светлана Ермилова. Мало того, из-за плохого напора воды жители получают платежки с огромными суммами за электроэнергию, которая расходуется моторами и насосами башни. Люди зачастую живут неделями без воды и им приходится пользоваться колодцами. «В нашем селе - почти одни пенсионеры. Каково это - вручную таскать тяжеленные ведра? Как это вообще можно представить в 21 веке?», - возмущаются люди.





Селяне, по их словам, неоднократно обращались в районную администрацию с просьбой заменить давно отжившую свое башню, но проблема так и не решилась. Зато в качестве так называемой помощи чиновники предлагали жителям поучаствовать в конкурсе местных инициатив - тогда в случае победы можно было получить финансирование этого проекта. Правда, для этого необходимо было набрать 500 подписей. Только в администрации района не учли один важный момент - в селе проживает всего 280 человек. Жители села Громки посчитали такое предложение издевательством.

"Мы устали жить без нормального центрального водоснабжения и просим помочь в замене непригодной башни", - заявили селяне.

Впрочем, выяснилось, что нынешние районные власти не в курсе проблем жителей села Громки. Глава Руднянского муниципального района Владимир Полетаев сообщил корреспонденту ИА "Высота 102", что в должности руководителя муниципального образования он пребывает всего три месяца. "Но я уже много лет работаю в администрации Руднянского района и первый раз об этом слышу", - заявил он. В то же время Владимир Полетаев пообещал разобраться в ситуации в течение нескольких дней. ИА "Высота 102" следит за развитием событий.



