Общество

У жителей Волгоградской области сносит башню из-за нехватки воды

Общество 02.07.2021 14:36
0
02.07.2021 14:36


Жители  села Громки Руднянского района Волгоградской области уже 6 лет не могут добиться нового сооружения на месте проржавевшей типовой водонапорной башни Рожновского - именно так назывались объекты, возведенные еще в Советском Союзе во многих населенных пунктах для функционирования поселковых водопроводов. Как сообщили ИА «Высота 102» жители поселка, водонапорная башня по переулку Дорожный  - единственная  в их селе. Она находится в эксплуатации более 40 лет и давно пришла  в негодность. «Башня вся покрыта коррозией и из-за этого вода, которую она подает,  ржавая. Поэтому мы используем воду только ночью, поскольку днем напора никому не хватает. Каждый год башня в буквальном смысле трещит по швам, на ней уже "живого" места нет, все заварено»,  - рассказала одна из местных жительниц Светлана Ермилова. Мало того,  из-за плохого напора воды жители получают платежки с огромными суммами  за электроэнергию, которая расходуется моторами и насосами башни. Люди зачастую живут неделями без воды и им приходится пользоваться колодцами.  «В нашем селе -  почти одни пенсионеры. Каково это - вручную таскать тяжеленные ведра? Как это вообще можно представить в 21 веке?», - возмущаются люди. 

Селяне, по их словам,   неоднократно обращались в районную администрацию с просьбой заменить давно отжившую свое башню, но проблема так и не решилась. Зато в качестве так называемой помощи  чиновники предлагали  жителям поучаствовать  в конкурсе местных инициатив - тогда в случае победы можно было получить финансирование этого проекта. Правда, для этого необходимо было  набрать 500 подписей. Только в администрации района не учли один важный момент - в селе проживает всего 280 человек. Жители села Громки посчитали такое предложение издевательством. 
"Мы устали жить без нормального центрального водоснабжения и просим помочь в замене непригодной башни", - заявили селяне. 
Впрочем, выяснилось, что нынешние районные власти не в курсе проблем жителей села Громки. Глава Руднянского муниципального района Владимир Полетаев  сообщил корреспонденту ИА "Высота 102", что в должности руководителя муниципального образования он пребывает всего три месяца. "Но я уже много лет работаю в администрации Руднянского района и первый раз об этом слышу", - заявил он. В то же время Владимир Полетаев пообещал разобраться в ситуации в течение нескольких дней. ИА "Высота 102" следит за развитием событий.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
02.07.2021 17:52
Общество 02.07.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 16:05
Общество 02.07.2021 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 13:02
Общество 02.07.2021 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 12:48
Общество 02.07.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 11:05
Общество 02.07.2021 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 09:36
Общество 02.07.2021 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 08:50
Общество 02.07.2021 08:50
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 07:52
Общество 02.07.2021 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 19:44
Общество 01.07.2021 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 17:52
Общество 01.07.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 17:16
Общество 01.07.2021 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 16:50
Общество 01.07.2021 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 14:41
Общество 01.07.2021 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 12:20
Общество 01.07.2021 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 11:38
Общество 01.07.2021 11:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:52
Волгоградский метротрам и Волжскую ГЭС записали в культурные бренды РоссииСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области по частям распродают имущество рыбколхоза-банкротаСмотреть фотографии
16:05
Зеленый амфитеатр и фонтан: в городе Волгоградской области строят «Белый берег»Смотреть фотографии
16:02
Спортивная чиновница из Волжского с московской пропиской нацелилась на кресло в ГосдумеСмотреть фотографии
15:02
Фигурант громкого дела об убийстве волгоградца после ссоры в чате взбунтовался против одиночкиСмотреть фотографии
14:36
У жителей Волгоградской области сносит башню из-за нехватки водыСмотреть фотографии
13:39
МТС поддержала выпуск книги про историю Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
Волгоградские полицейские спасли задыхающегося малыша из УфыСмотреть фотографии
12:48
Жителям юга Волгограда разрешили купаться в ВолгеСмотреть фотографии
12:16
На Гремячинском ГОКе новый рекорд: привились более 74% работниковСмотреть фотографии
12:10
Силовики вскрыли крупное мошенничество на стройке детсада в Волгограде по нацпроектуСмотреть фотографии
11:05
В Дзержинском районе Волгограда появится «клон» проспекта ЛенинаСмотреть фотографии
10:14
Водитель грузовика устроил тройное ДТП на светофоре в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:36
В Волгоградской области сносят 18 списанных зданий Минобороны РФСмотреть фотографии
09:36
Запарились: в городах и поселках Волгоградской области сгорели три баниСмотреть фотографии
08:59
Жителя Волгоградской области осудили за посты в TelegramСмотреть фотографии
08:50
Чиновники "положили глаз" на гаражи волгоградцевСмотреть фотографии
07:52
«Волгоградэнергосбыт»: отказ от бумажной квитанции сбережет экологиюСмотреть фотографии
21:09
В Волгоградской области построят еще 8 газовых заправокСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде жители ЖК «Бейкер стрит» не могут достучаться до чиновников из-за поликлиникиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:52
Андрей Бочаров озадачил «Газпром» поставками газа в волгоградскую глубинкуСмотреть фотографии
17:16
Третью продольную в Волгограде за 1,6 млрд рублей реконструируют строители плотин и трассы в поймеСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде чиновники райадминистрации нагрянули с экскаватором в магазин автозапчастейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Волгоградцы забили тревогу из-за посиневшего водоемаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В Волгограде загорелись развалины тракторного заводаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Братьям-саратовцам вынесли суровый приговор за нападение на старушку под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:03
Тело пропавшего полгода назад рыбака нашли на Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
14:41
Музей-заповедник «Сталинградская битва» опроверг информацию о застройке Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области из-за засухи погибают сосныСмотреть фотографии
13:00
Помощник Путина прилетел в ВолгоградСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 