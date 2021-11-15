В Волгограде помогавшая постковидникам врач умерла от COVID-19





Заведующая отделением лечебной физкультуры ГУЗ "ГКБСМП №25" Алла Статун умерла от последствий коронавируса. О смерти доктора, которая помогала переболевшим этой инфекцией в восстановлении, сообщили сегодня в медицинском учреждении.

"Алла Николаевна Статун до последнего оставалась на посту, консультировала и помогала больным в восстановлении здоровья после тяжелых травм и заболеваний, в том числе с постковидным синдромом, но сама заболела этой страшной болезнью. Болезнь оказалась безжалостной", - говорится в некрологе. Алла Статун скончалась 14 ноября.

Коллектив 25-ой больницы выражает соболезнования родным и близким Аллы Николаевны. "Это безграничное горе, невосполнимая утрата", - говорится в сообщении.

Гражданская панихида пройдет в ритуальном зале дома "Память" (ул. Землячки, 74, строение 15) 17 ноября в 11 часов.



