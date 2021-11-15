Covid-19

В Волгограде помогавшая постковидникам врач умерла от COVID-19

Covid-19 15.11.2021 17:08
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15.11.2021 17:08


Заведующая отделением лечебной физкультуры ГУЗ "ГКБСМП №25" Алла Статун умерла от последствий коронавируса. О смерти доктора, которая помогала переболевшим этой инфекцией в восстановлении, сообщили сегодня в медицинском учреждении.
"Алла Николаевна Статун до последнего оставалась на посту, консультировала и помогала больным в восстановлении здоровья после тяжелых травм и заболеваний, в том числе с постковидным синдромом, но сама заболела этой страшной болезнью. Болезнь оказалась безжалостной", - говорится в некрологе. Алла Статун скончалась 14 ноября.
Коллектив 25-ой больницы выражает соболезнования родным и близким Аллы Николаевны. "Это безграничное горе, невосполнимая утрата", - говорится в сообщении.
Гражданская панихида пройдет в ритуальном зале  дома "Память" (ул. Землячки, 74, строение 15) 17 ноября в 11 часов. 

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