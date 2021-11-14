На шлюзах Волжской ГЭС завершается навигация





Волгоградский шлюз №31 на Волге, который находится на Волжской ГЭС, завершит свою работу через десять дней - 25 ноября в связи с окончанием навигации текущего года. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ФБУ «Администрация «Волго-Дон». Соответствующее распоряжение издано Росморречфлотом.

Навигация на Дону завершится 27 ноября. Головные шлюзы № 1 ВДСК и Константиновский шлюз на реке Дон прекратят прием судов в бассейн в полночь 27 ноября текущего года.

Для судовладельцев это означает завершение навигации-2021.



