На шлюзах Волжской ГЭС завершается навигация

Общество 14.11.2021 16:41
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14.11.2021 16:41
Волгоградский шлюз №31 на Волге, который находится на Волжской ГЭС, завершит свою работу через десять дней - 25 ноября в связи с окончанием навигации текущего года. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ФБУ «Администрация «Волго-Дон». Соответствующее распоряжение издано Росморречфлотом.
Навигация на Дону завершится 27 ноября. Головные шлюзы № 1 ВДСК и Константиновский шлюз на реке Дон прекратят прием судов в бассейн в полночь 27 ноября текущего года.
Для судовладельцев это означает завершение навигации-2021.
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