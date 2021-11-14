Covid-19 14.11.2021 11:38
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14.11.2021 11:38
Количество умерших от коронавируса в регионе за все время пандемии составило 4005 человек. Такие цифры, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал федеральный оперштаб. Только за сутки в Волгоградской области от этой инфекции скончались 36 человек. Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 475 человек.
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