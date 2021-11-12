Два человека погибли в чудовищной ночной аварии под Волгоградом





Двое мужчин скончались в городе Николаевске Волгоградской области в результате столкновения ВАЗ-2110 и ВАЗ-21099. Один из погибших был за рулем «десятки», второй – его пассажиром, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, около 00.35 11 ноября 30-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 на перекрестке улиц Щорса и 13-й Гвардейской не уступил дорогу «девяносто девятой», у водителя которой не было удостоверения. От удара автомобили отлетели на обочину. Мужчина за рулем ВАЗ-21099 чудом выжил и был госпитализирован с травмами.