Два человека погибли в чудовищной ночной аварии под Волгоградом

Происшествия 12.11.2021 10:40
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12.11.2021 10:40
Двое мужчин скончались в городе Николаевске Волгоградской области в результате столкновения ВАЗ-2110 и ВАЗ-21099. Один из погибших был за рулем «десятки», второй – его пассажиром, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, около 00.35 11 ноября 30-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 на перекрестке улиц Щорса и 13-й Гвардейской не уступил дорогу «девяносто девятой», у водителя которой не было удостоверения. От удара автомобили отлетели на обочину. Мужчина за рулем ВАЗ-21099 чудом выжил и был госпитализирован с травмами.
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