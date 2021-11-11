Старую трехэтажку в Волгограде признали опасной для людей





Аварийным и подлежащим сносу признан аварийный дом №19 по улице Краснопресненская Советского района Волгограда. Как сообщили в госжилинспекции, обследование показало, что трехэтажный кирпичный жилой не пригоден для проживания. Составлено заключение о техническом состоянии здания. В соответствии с действующим законодательством документы направлены в администрацию Советского района Волгограда. межведомственная комиссия районной администрации рассмотрела материалы и согласилась с выводами госжилинспекции - дом признан аварийным.

Трэхэтажку построили еще в 1953 году. В ней находится 24 квартиры.

Фото: сриншот с Яндекс.Карты