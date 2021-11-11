Старую трехэтажку в Волгограде признали опасной для людей

Общество 11.11.2021 11:35
0
11.11.2021 11:35
Аварийным и подлежащим сносу признан аварийный дом №19 по улице Краснопресненская Советского района Волгограда. Как сообщили в госжилинспекции, обследование показало, что трехэтажный кирпичный жилой не пригоден для проживания. Составлено заключение о техническом состоянии здания. В соответствии с действующим законодательством документы направлены в администрацию Советского района Волгограда. межведомственная комиссия районной администрации рассмотрела материалы и согласилась с выводами госжилинспекции - дом признан аварийным.
Трэхэтажку построили еще в 1953 году. В ней находится 24 квартиры.
Фото: сриншот с Яндекс.Карты
Реклама
В Волгограде пересчитали деревья на первой послевоенной улице11.11.2021 13:25
Общество 11.11.2021 13:25
Шпаргалка для потребителя: какие онлайн-сервисы «Волгоградэнергосбыта» помогут решить любой вопрос11.11.2021 11:02
Общество 11.11.2021 11:02
В Волгоградской области в пятый раз пытаются продать киновидеоцентр11.11.2021 07:29
Общество 11.11.2021 07:29
Росгвардия обустроит за миллиард военный городок в Волгоградской области10.11.2021 20:05
Общество 10.11.2021 20:05
Суд в Волгоградской области в четвертый раз закрыл довоенную школу из-за угрозы обрушения10.11.2021 18:50
Общество 10.11.2021 18:50
Ученые ВГСПУ проводят исследования в рамках госзадания министерства просвещения РФ10.11.2021 17:25
Общество 10.11.2021 17:25
Волгоградские полицейские встретили свой праздник с ключами от новых служебных авто10.11.2021 15:06
Общество 10.11.2021 15:06
В Волгоградской области от коронавируса умер 24-летний парень10.11.2021 14:23
Общество 10.11.2021 14:23
В Волгоградской области отменили уроки в 48 классах из-за COVID-1910.11.2021 13:21
Общество 10.11.2021 13:21
Депутаты Волгоградской облдумы озвучили новые штрафы для непривитых пенсионеров10.11.2021 11:38
Общество 10.11.2021 11:38
Волгоградцы чаще всего ищут работу в доставке, медицине и на госслужбе10.11.2021 10:07
Общество 10.11.2021 10:07
В Волжском в рамках осенней акции высажено более 1200 деревьев и кустарников10.11.2021 08:52
Общество 10.11.2021 08:52
Новые запреты стали действовать на общественном транспорте в Волгоградской области10.11.2021 08:12
Общество 10.11.2021 08:12
Авиарейсы из Волгограда в Белгород, Элисту и Воронеж откроются в 2022 году10.11.2021 07:56
Общество 10.11.2021 07:56
«В три ночи был 124-м»: очереди в волгоградские поликлиники занимают с вечера09.11.2021 19:25
Общество 09.11.2021 19:25
Реклама