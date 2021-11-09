Плата за детсады вырастет в Волгоградской области

Общество 09.11.2021 11:56
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09.11.2021 11:56
Плата за детские сады в Волгоградской области в 2022 году вырастет не более, чем на 4%. Такую планку установил региональный комитет образования на основании специальной методики расчетов и прогнозируемого уровня инфляции. Решать, на сколько именно подорожают услуги в пределах установленного максимума, детские сады будут самостоятельно.
По методике расчета минимальное повышение платы, например, в Чернышковском районе, составит 48,6 рублей в месяц, максимальное – 132 рубля в Волгограде. Таким образом, родителю будут платить за присмотр и уход за ребенком от 1264,6 рублей до 3449 рублей ежемесячно. При этом из бюджета Волгоградской области мамам и папам компенсируют 20% стоимости за детсад на первого ребенка, 50% - на второго, 70% - на третьего и последующих.
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