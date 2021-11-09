Путин назначил председателей двух районных судов в Волгограде





Указом президента России назначены председатели двух районных судов в Волгограде. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, Светлана Агранат возглавит в городе Центральный районный суд, а Елена Чурина - Ворошиловский районный суд.

Глава государства также утвердил в Волгоградской области трех федеральных судей. Алексей Агарков стал судьей Дзержинского районного суда, Любовь Черкесова утверждена судьей Красноармейского районного суда, а Юлия Соловьева стала судьей Краснооктябрьского районного суда.



